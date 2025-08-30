Синоптик рассказал о самом теплом дне в Москве за август

В Москве 30 августа стало самым теплым днем с начала месяца. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«‎К 13 часам температура воздуха, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в +27,3°C. До этого самым теплым днем последнего летнего месяца было 3 августа, тогда дневной максимум составил +27,0°C», — написал он.

Однако, по информации специалиста, температура воздуха будет расти еще два-три часа, поэтому точное значение максимальной температуры воздуха сегодняшнего дня станет известно только после 21:00, когда будут сняты показания с максимального термометра.

Леус отметил, что в воскресенье, 31 августа в российской столице будет не менее тепло, чем сегодня.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого сообщил, что период «бабьего лета», когда температура воздуха будет выше климатической нормы, наступит в Москве и Подмосковье в сентябре. По его словам, синоптики предупредят об этом явлении за несколько дней до его наступления.

Ранее выяснилось, что лишь 2% россиян полностью доверяют прогнозам синоптиков.