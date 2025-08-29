На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Татарстане мужчина привел к себе домой девочку и изнасиловал

В Татарстане мужчина получил срок за изнасилование девочки у себя дома
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор жителю Татарстана, который совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина познакомился с 13-летней девочкой, когда находился в состоянии алкогольного опьянения, и взял у нее номер телефона. После этого он стал отправлять школьнице сообщения непристойного содержания.

На следующий день он встретил девочку, и, угрожая, привел к себе домой, где изнасиловал.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к 13 годам лишения свободы.

До этого в Москве молодого человека задержали за надругательство над 12-летней девочкой. Он, по данным СМИ, схватил ее на детской площадке и принудил к действиям сексуального характера.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее учитель физкультуры надругался над школьницей, пока в школе никого не было.

