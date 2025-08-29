Пассажиров начало тошнить на рейсе в Египет из-за токсичных паров

Несколько пассажиров рейса British Airways в Египет почувствовали себя плохо из-за возможного воздействия токсичных паров на борту. Об этом сообщает Daily Star.

По словам 61-летней британки Мелани Уэллс, сразу после вылета из лондонского аэропорта Гатвик у нее началась сильная головная боль. Через два часа полета плохо стало нескольким членам экипажа и другим пассажирам — у людей появилась тошнота и головные боли.

Самолет совершил экстренную посадку в Венеции, где на борт поднялись медики и сотрудники аварийных служб в защитных костюмах. После 8-часовой задержки лайнер вернули в Лондон, а пассажиры смогли вылететь в Шарм-эш-Шейх только на следующий день.

British Airways заявили, что следов токсинов или дыма на самолете не обнаружено, а инцидент объяснили «технической проблемой». Авиакомпания отказалась компенсировать пассажирам пропущенную ночь в отеле.

В пятницу сообщалось, что пассажиры рейса Анталья — Москва авиакомпании Southwind начали падать в обморок после двух часов в закрытом самолете без кондиционера.

Ранее супруги попали в больницу прямо с борта самолета после обеда в аэропорту.