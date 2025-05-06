Супруги попали в больницу прямо с борта самолета после обеда в аэропорту

Супруги попали в больницу с бактериальной инфекцией после прилета на Алтай. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам 31-летней женщины, вместе с мужем они решили отправиться в Горно-Алтайск из Екатеринбурга на три дня. В аэропорту они позавтракали и сели в самолет.

Однако спустя некоторое время женщине и ее возлюбленному стало плохо, обоих тошнило, кружилась голова. Когда пара прибыла в пункт назначения, из аэропорта их увезли на карете скорой помощи.

«В самолете им оказали первую помощь, а после госпитализировали в местную больницу, где подтвердилась бактериальная инфекция», – сообщается в публикации.

Пациентам оказали всю необходимую помощь, в больнице они провели два дня. Как рассказала сама женщина, отель обошелся им в 39 тысяч рублей, но в нем они провели только одну ночь. Помимо этого, они не смогли воспользоваться услугами гида, за которые заплатили 30 тысяч рублей.

Супруги уверены, что причиной инфекции стала еда в аэропорту. Они планируют подавать досудебную претензию.

Ранее в Петербурге мальчик попал в больницу, глотнув жидкости из аккумулятора холода.