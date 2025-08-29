В российском городе будут наказывать за появление в школе в хиджабах

В Нефтеюганске директоров школ будут наказывать за учениц в хиджабах

В Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) директоров школ будут наказывать за появление учениц в хиджабах. Об этом предупредили в рабочем чате родителей одной из городских школ, передает сообщество «Типичный Нефтеюганск» во «ВКонтакте».

Наказание будет грозить учебным заведениям, а не школьницам. По данным сообщества, пост в чате оставила классный руководитель. В городской администрации напомнили, что образование в России носит светский характер. Также местные власти указали на право учебных заведений самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников.

Несколько дней назад член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что ношение никабов и хиджабов в российских школах нужно запретить. По его словам, данный вид одежды представляет собой «признак радикального ислама».

До этого министр по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции Австрии Клаудиа Плакольм сообщила, что власти страны планируют ввести осенью этого года запрет на ношение хиджабов в школах для девочек до 14 лет. По ее словам, наряду с этим решением учащимся будет оказана помощь психологов, включающая, при необходимости, разговор с родителями.

