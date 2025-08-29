На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Черном море произошел разлив нефти при погрузке сырья на танкер

На морском терминале КТК в Черном море произошло ЧП при погрузке нефти на танкер
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

На выносном причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море произошла нештатная ситуация при погрузке нефти на танкер, в результате чего некоторое количество сырья вышло на поверхность. Об этом сообщили в Telegram-канале КТК.

«Жертв и пострадавших нет, угроза возгорания отсутствует. Причины произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

В КТК добавили, что в настоящее время устанавливается объем вышедшей нефти и ведется экологический мониторинг обстановки. Выносное причальное устройство (ВПУ) КТК-2, на котором произошел инцидент, выведено из эксплуатации, отметили в консорциуме.

В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

По данным ведомства, из-за аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов. Через некоторое время мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива.

