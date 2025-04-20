На Сахалине произошел разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива

В Холмском морском торговом порту произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).

«Сегодня при перекачке топлива в береговые емкости из танкера «Александр Кащук», находящегося на 6 причале ПАО «Холмский морской торговый порт» в г. Холмске, произошел разлив нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что судно оградили бонами для предотвращения распространения нефтепродуктов. По факту инцидента организована проверка соблюдения закона при эксплуатации водного транспорта. Количество вылитого топлива неизвестно.

Контроль за ходом аварийно-спасательной операции взяла на себя прокуратура.

В декабре прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. Сообщалось, что сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее эколог назвал участки Черного моря, которые находятся в опасности из-за нефтяного пятна.