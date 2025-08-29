Женщина услышала шум в стене своего дома и нашла там котят

В Британии женщина решила найти источник в своей стене и в итоге обнаружила там двух котят, пишет Mirror.

Как рассказала британка, все началось с того, что она услышала странное, беспорядочное мяуканье, доносившееся с потолка. Через некоторое время раздался грохот, и звук переместился внутрь ближайшей стены. Женщина, не в силах устоять перед любопытством, начала разбирать стену, пытаясь определить источник шума.

Вскрыв стену, она обнаружила двух котят, застрявших внутри. Поскольку матери котят в поле зрения не было, женщина взяла их под опеку, обеспечив едой и водой. Позже женщина начала поиски кошки, предполагая, что она могла быть на охоте, когда детеныши оказались в стене. Позже женщина отметила, что кошку удалось найти, но поймать ее не получилось.

Британка добавила, что на какое-то время сможет оставить котят у себя, однако приютить их насовсем у нее не получится. Она надеется, что с помощью соцсетей сможет найти для животных новый дом и передать в итоге их в добрые руки.

