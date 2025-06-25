Спасатели достали котенка, застрявшего в моторном отсеке автомобиля

Сотрудники службы по контролю за животными в Калифорнии прибыли на парковку магазина, чтобы спасти котенка, спрятавшегося в моторном отсеке автомобиля, пишет UPI. Он, вероятно, забрался туда в поисках тепла или укрытия и оказался в непростой ситуации.

Полицейское управление Аламеды сообщило в социальных сетях, что специалистам удалось благополучно выманить котенка из укрытия. Операция прошла без происшествий, и животное не пострадало.

«Это не тот вид мурлыканья, который вы хотели бы слышать под капотом своего автомобиля», — шутливо отметили офицеры.

После спасения животное доставили к местному ветеринару для осмотра и лечения. У кота были обнаружены блохи, но общее состояние его здоровья врачи оценивают как удовлетворительное. Сейчас он находится под опекой приюта для животных, где за ним ухаживают и готовят к новой жизни в добрых руках.

Пользуясь случаем, полицейские напомнили автовладельцам простую, но важную меру предосторожности: когда температура воздуха падает или резко повышается, дикие и домашние животные могут прятаться под машинами в поисках укрытия. Перед запуском двигателя рекомендуется несколько раз сильно постучать по капоту или подать звуковой сигнал — шум может напугать животное.

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