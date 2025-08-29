На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге задержали активиста, занимавшегося пропагандой суицида

РИА: житель Петербурга задержан за призывы к суициду и сексуальным девиациям
true
true
true
close
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Санкт-Петербурге силовики задержали выпускника Европейского университета и Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») по делу о пропаганде суицида. Подробности сообщило РИА Новости.

По версии следствия, мужчина через свой молодежный проект «Флаги» пропагандировал среди молодежи различные девиации, включая сексуальные. Также он читал лекции на тему фриганизма — идеологии, поощряющей поиск пропитания на помойках и свалках.

Журналисты утверждают, что задержанный планировал уехать из России в Великобританию, воспользовавшись грантом фонда The Hill Foundation, который называют продолжателем дела организации предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом).

До этого в России отправили в СИЗО женщину-блогера, которая занималась пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Девушку обвинили в том, что в 2020–2021 году она склоняла 12-летнюю девочку к интиму с помощью различных манипуляций и угроз.

Ранее суд оштрафовал на пропаганду ЛГБТ библиотеку комиксов Mangalib.

