На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЛГБТ-блогершу арестовали после обвинений в сексуальном насилии над 12-летней девочкой

РИА: блогершу арестовали после обвинений в домогательстве по отношению к ребенку
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «РИА Новости»

ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-блогершу арестовали по обвинению в сексуальном насилии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, девушку обвиняют в том, что в 2020–2021 году она склоняла 12-летнюю девочку к интиму с помощью различных манипуляций и угроз. Как отмечает РИА, блогерша заявляла, что распространит порочащие сведения о потерпевшей, если та не выполнит ее требования.

В РИА добавили, что девочка получила психологическую травму после домогательств и не рассказывала родителям о происшедшем. Против блогерши возбудили уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас девушка утверждает, что не является членом сообщества ЛГБТ. На камеру она заявила, что отказывается от взглядов, пропагандируемых этой организации.

30 апреля суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении ООО «Комплект — Подписные издания» о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Книжный магазин «Подписные издания» обвинили в нарушении ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ из-за трех книг — «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Сонтаг.

Ранее Кевин Костнер ответил на иск о сцене изнасилования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами