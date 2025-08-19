ЛГБТ-блогершу арестовали после обвинений в сексуальном насилии над 12-летней девочкой

РИА: блогершу арестовали после обвинений в домогательстве по отношению к ребенку

ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-блогершу арестовали по обвинению в сексуальном насилии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, девушку обвиняют в том, что в 2020–2021 году она склоняла 12-летнюю девочку к интиму с помощью различных манипуляций и угроз. Как отмечает РИА, блогерша заявляла, что распространит порочащие сведения о потерпевшей, если та не выполнит ее требования.

В РИА добавили, что девочка получила психологическую травму после домогательств и не рассказывала родителям о происшедшем. Против блогерши возбудили уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас девушка утверждает, что не является членом сообщества ЛГБТ. На камеру она заявила, что отказывается от взглядов, пропагандируемых этой организации.

30 апреля суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении ООО «Комплект — Подписные издания» о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Книжный магазин «Подписные издания» обвинили в нарушении ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ из-за трех книг — «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Сонтаг.

