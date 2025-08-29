Врачи в зоне СВО спасли российского бойца, потерявшего четыре литра крови

Российские врачи группировки войск «Днепр» прооперировали бойца, который потерял четыре литра крови. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медика с позывным «Питер».

«Потерять четыре литра крови внутри брюшной полости — это много… И его спасли, перевязали все сосуды. Стабилизировали, перелили кровь, плазму», — рассказал собеседник агентства, добавив, что они работали на совесть.

Врач отметил, что после операции военного успешно транспортировали в Москву, где он продолжит лечение. По словам медика, московские коллеги были поражены сложностью проведенной их коллегами операции.

Ранее российские бойцы спасли мирного жителя Белгородской области, попавшего под удар дрона.