На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врачи в зоне СВО спасли российского бойца, потерявшего четыре литра крови

Врачи группировки войск «Днепр» спасли бойца, потерявшего четыре литра крови
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Российские врачи группировки войск «Днепр» прооперировали бойца, который потерял четыре литра крови. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медика с позывным «Питер».

«Потерять четыре литра крови внутри брюшной полости — это много… И его спасли, перевязали все сосуды. Стабилизировали, перелили кровь, плазму», — рассказал собеседник агентства, добавив, что они работали на совесть.

Врач отметил, что после операции военного успешно транспортировали в Москву, где он продолжит лечение. По словам медика, московские коллеги были поражены сложностью проведенной их коллегами операции.

Ранее российские бойцы спасли мирного жителя Белгородской области, попавшего под удар дрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами