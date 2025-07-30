Российские бойцы спасли мирного жителя Белгородской области, попавшего под удар дрона

FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по легковому автомобилю в районе села Никольское Белгородского района Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил осколочные ранения ног и баротравму. Бойцы подразделения «Орлан» оказали пострадавшему первую помощь и передали бригаде скорой. Для дальнейшего лечения его везут в городскую больницу №2 г. Белгорода, заявил чиновник.

Он добавил, что транспортное средство, которое подверглось атаке дрона, повреждено.

30 июля Гладков также сообщил, что украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Он отметил, что обошлось без пострадавших. По словам губернатора, в результате удара повреждения получили около десяти квартир, фасад здания и 24 автомобиля.

Накануне дрон ВСУ атаковал трактор во время полевых работ вблизи деревни Щекино в Курской области. В результате удара пострадал 26-летний мужчина, который находился рядом.

Ранее дрон ВСУ ударил по зданию суда в Белгороде.