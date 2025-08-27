На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Роскачестве рассказали, как избежать выгорания

Эксперт Роскачества Ганькина: выгоранию мешает четкая граница между работой и личным
Shutterstock

Россияне могут избежать выгорания, совмещая работу с подработкой, четко разграничивая время выполнения трудовых задач от личной жизни, сказала «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
 
«Чтобы увеличить свой доход некоторые люди рассматривают для себя такой вариант как совмещение нескольких работ. Но увеличение нагрузки может принести не только деньги, оно может быть потенциальным источником хронического стресса, особенно если речь идет о сферах с высокой эмоциональной нагрузкой.
Основная рекомендация, как не выгореть на нескольких работах, — уметь четко разграничивать время выполнения рабочих задач от жизни вне работы. Дополнительная работа не должна вытеснять базовые потребности, такие как сон, отдых, еду и общение с близкими и друзьями», — отметила Ганькина.

По ее словам, также подработка должна быть либо проще основной работы, либо давать эмоциональную разрядку. Эксперт посоветовала не браться за вторую такую же сложную и напряженную занятость.
Ганькина призвала отслеживать первые признаки выгорания, замечать в себе появление апатии, раздражительности и снижение концентрации. Если усталость становится постоянством, стоит пересмотреть цели и расставить приоритеты, рекомендовала эксперт.

Почти каждый второй россиянин осенью планирует искать подработку, сообщили в HeadHunter. Чаще ее намерены искать работники сферы искусства и масс-медиа (61%), индустрии красоты и фитнеса (60%), а также медицины и образования (58%). Больше всего подрабатывать хотят в Дагестане (63%), Архангельской области (62%) и Кировской области (59%).

Ранее сварщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий августа.

