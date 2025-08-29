На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские школьники заинтересовались профессиями будущего

Группа «Самолет»: 15% школьников хотят связать карьеру с робототехникой
true
true
true
close
Фото «Самолет»

Профессии будущего стремительно набирают популярность у российских школьников, бывшие ранее в топе медицина и юриспруденция значительно уступают им по заинтересованности. Об этом сообщил департамент аналитики группы «Самолет».

По его данным, сегодня среди российских школьников самые популярные карьерные ориентиры — робототехника (15%), психология (9%), дизайн (6%) и блогинг (4%). Большинство родителей (80%) поддерживают выбор детей.

Как отмечают аналитики, инфраструктура современных школ помогает детям готовиться к новым вызовам. Учебный процесс выходит за пределы классических кабинетов: появляются лаборатории, студии, мастерские, робоклассы и ИТ-полигоны. Так, в новых школах в жилых комплексах «Алхимово» и «Остафьево» оборудованы высокотехнологичные пространства для юных инженеров, а поклонники естественных наук получают доступ к полноценным научно-исследовательским центрам.

К началу нового учебного года новые современные образовательные пространства появятся также в Подмосковье. В ЖК «Прибрежный Парк» 1 сентября откроется крупнейшая в районе школа на 1650 мест с библиотечным центром, актовым залом, амфитеатром и спортивным блоком. Здесь же предусмотрены теплицы и огороды для практических занятий по биологии. В ЖК «Мытищи Парк» появится школа с современным медиацентром, позволяющим разнообразить учебный процесс.

«Важнейшую роль в формировании ребенка играет его окружение. Мы проектируем школы так, чтобы они соответствовали современным образовательным стандартам и были максимально комфортными», — отметил директор по продукту группы «Самолет» Леон Пряжников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами