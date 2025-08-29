Российские школьники заинтересовались профессиями будущего

Профессии будущего стремительно набирают популярность у российских школьников, бывшие ранее в топе медицина и юриспруденция значительно уступают им по заинтересованности. Об этом сообщил департамент аналитики группы «Самолет».

По его данным, сегодня среди российских школьников самые популярные карьерные ориентиры — робототехника (15%), психология (9%), дизайн (6%) и блогинг (4%). Большинство родителей (80%) поддерживают выбор детей.

Как отмечают аналитики, инфраструктура современных школ помогает детям готовиться к новым вызовам. Учебный процесс выходит за пределы классических кабинетов: появляются лаборатории, студии, мастерские, робоклассы и ИТ-полигоны. Так, в новых школах в жилых комплексах «Алхимово» и «Остафьево» оборудованы высокотехнологичные пространства для юных инженеров, а поклонники естественных наук получают доступ к полноценным научно-исследовательским центрам.

К началу нового учебного года новые современные образовательные пространства появятся также в Подмосковье. В ЖК «Прибрежный Парк» 1 сентября откроется крупнейшая в районе школа на 1650 мест с библиотечным центром, актовым залом, амфитеатром и спортивным блоком. Здесь же предусмотрены теплицы и огороды для практических занятий по биологии. В ЖК «Мытищи Парк» появится школа с современным медиацентром, позволяющим разнообразить учебный процесс.

«Важнейшую роль в формировании ребенка играет его окружение. Мы проектируем школы так, чтобы они соответствовали современным образовательным стандартам и были максимально комфортными», — отметил директор по продукту группы «Самолет» Леон Пряжников.