В еще одном регионе России появились ядовитые пауки-осы

В Курганской области заметили ядовитых пауков-ос. Об этом сообщается в группе «Вконтакте» »ЧП Курган».

Уточняется, что одно насекомое заметили в населенном пункте Петухово. СМИ сообщали, что пауки-осы также были замечены и в административном центре.

Летом 2025 года эти насекомые появились в 20 регионах России, в том числе на территориях областей, которые для них не характерны. Например, в Нижегородской, Челябинской, Тульской, Московской, Липецкой, Владимирской и Калужской областях. Чаще всего сообщения о пауках-осах поступали в августе от жителей Алтайского края, Башкирии и Владимирской области. Эксперты считают, что паукообразные могут закрепиться в регионах Центральной России в случае, если предстоящая зима окажется теплой. В ином случае популяция вымрет, но вернется в последующие теплые сезоны.

В свою очередь энтомолог, палеонтолог Александр Храмов пояснил, что обычно укус паука-осы приводит к покраснению кожи, а в редких случаях может вызвать аллергическую реакцию. Что касается миграции насекомых из региона в регион, то это в целом обычная ситуация с учетом меняющегося климата.

Ранее врач //www.gazeta.ru/social/news/2025/08/05/26423432.shtmlрассказала, какие продукты усилят реакцию после укуса насекомых.