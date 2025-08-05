Врач рассказала, какие продукты усилят реакцию после укуса насекомых

Некоторые продукты могут усилить реакцию после укуса насекомых. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа.

Она призвала отказаться от продуктов, в которых есть гистамины.

«Это совершенно четко. Основное — это фрукты, яблоки, это как раз трава, фито-, любая трава», — сказала врач.

По ее словам, лучше всего для выведения токсинов пить обычную воду с содой или с солью. После укуса важно также не расчесывать кожу, потому что это может усилить воспаление и занести инфекцию. Лапа призвала обработать место укуса солевым раствором — одну чайную ложку соли нужно развести на стакан воды и начать прикладывать в виде компрессов. Если появились признаки аллергии, важно принять противоаллергический препарат и обратиться к врачу, заключила она.

Психолог и ароматерапевт Алиса Решетникова до этого говорила, что эфирные масла помогут облегчить состояние после укуса ос и пчел, если нанести их сразу. Так, например, можно нанести несколько капель масла копайбы на свежий укус, оно обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом и поможет уменьшить жжение и покраснение.

Ранее был назван способ, который поможет избавиться от ос во время летнего отдыха.