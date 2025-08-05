На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, какие продукты усилят реакцию после укуса насекомых

Врач Лапа: продукты с гистаминами усилят реакцию после укуса насекомых
close
Depositphotos

Некоторые продукты могут усилить реакцию после укуса насекомых. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа.

Она призвала отказаться от продуктов, в которых есть гистамины.

«Это совершенно четко. Основное — это фрукты, яблоки, это как раз трава, фито-, любая трава», — сказала врач.

По ее словам, лучше всего для выведения токсинов пить обычную воду с содой или с солью. После укуса важно также не расчесывать кожу, потому что это может усилить воспаление и занести инфекцию. Лапа призвала обработать место укуса солевым раствором — одну чайную ложку соли нужно развести на стакан воды и начать прикладывать в виде компрессов. Если появились признаки аллергии, важно принять противоаллергический препарат и обратиться к врачу, заключила она.

Психолог и ароматерапевт Алиса Решетникова до этого говорила, что эфирные масла помогут облегчить состояние после укуса ос и пчел, если нанести их сразу. Так, например, можно нанести несколько капель масла копайбы на свежий укус, оно обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом и поможет уменьшить жжение и покраснение.

Ранее был назван способ, который поможет избавиться от ос во время летнего отдыха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами