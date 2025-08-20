На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ядовитые пауки-осы захватывают регионы России

Пауки-осы захватили 20 российских регионов
Пауки-осы (аргиоп Брюнниха) летом 2025 года были замечены в 20 регионах России, в том числе на территориях областей, которые для них не характерны. Об этом сообщает «Лента.ру».

В публикации отмечается, что членистоногие были замечены в Нижегородской, Челябинской, Тульской, Московской, Липецкой, Владимирской и Калужской областях. Чаще всего сообщения о пауках-осах поступали в августе от жителей Алтайского края, Башкирии и Владимирской области.

Профессор, руководитель отдела международного сотрудничества ФГБУ «ВНИИ Экология» Руслан Бутовский считает, что паукообразные могут закрепиться в регионах Центральной России в случае, если предстоящая зима окажется теплой. В ином случае популяция вымрет, но вернется в последующие теплые сезоны.

Энтомолог, биолог Роман Хряпин рассказал, что пауки-осы размножаются на юге, но на фоне изменения климата стали переходить в более северные регионы.

Подробнее о том, какую опасность для человека несет яд пауков и как правильно действовать в случае укуса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Уфе врач вытащил живого паука из уха местной жительницы.

