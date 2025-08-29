В России усомнились в эффективности надбавок за наставничество медикам

В России предложили ввести надбавку медикам за наставничество начинающих специалистов в размере половины их зарплаты. Однако такая мера не поможет решить проблему с дефицитом кадров в сфере здравоохранения, считает HR-эксперт и руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян. Плюс реализация этой идеи потребует значительных бюджетных средств, заявил он в беседе с 360.ru.

Определенный положительный эффект реализация этой идеи будет иметь, согласился Мурадян. В частности, по его мнению, дополнительные выплаты станут стимулом для опытных врачей передать свои знания начинающим специалистам, однако по существу проблема кадрового голода такими мерами не решится.

«Сама мера не решит проблему нехватки медперсонала, поскольку она носит скорее стимулирующий, чем системный характер», — сказал Мурадян.

Решать проблему нехватки врачей, по мнению эксперта, нужно начинать с процесса подготовки. Так, важно увеличить количество студентов-целевиков, которые после завершения вуза должны будут отработать определенное время в больницах. Само наставничество при этом важно сделать строго добровольным, чтобы не перегружать врачей, подчеркнул Мурадян.

Также важно учитывать необходимость выделения на эти выплаты дополнительных средств. Руководители могут пойти на это только в целях снижения текучки кадров и сокращения расходов на обучение сотрудников, заключил эксперт.

До этого Минздрав РФ предложил сделать все бюджетные места по основным программам высшего медицинского образования целевыми, а также обязать медиков-целевиков платить компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя ситуацию в беседе с «Газетой.Ru», поддержал инициативу ведомства, заявив, что эта инициатива не должна ограничиваться только медиками, так как подобная проблема существует и в других отраслях.

