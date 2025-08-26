На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Нужны государству»: в Госдуме оценили идею сделать все бюджетные места для медиков целевыми

В Госдуме заявили, что студенты-медики должны понимать — им придется отработать в госбольнице
true
true
true
close
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

Предложение Минздрава сделать все бюджетные места медицинского образования целевыми связано с нехваткой кадров в системе здравоохранения – и мера должна улучшить ситуацию, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Инициативы обсуждаются на протяжении долгого времени. Если выпускник школы хочет учиться в медицинском вузе, если инициатива будет внедрена, то ему необходимо будет брать целевое направление от больницы и поступать. Закончить медицинский вуз, а затем проработать врачом в этой больнице – я не считаю, что это имеет негативный подтекст. Все довольно логично и правильно, и эти меры обусловлены нехваткой кадров в государственной системе здравоохранения — данная мера улучшит ситуацию», — сказал он.

Леонов считает справедливой идею о выплате трехкратного размера стоимости обучения в случае отказа от работы в госбольнице.

«Человек понимает, поступая на целевое обучение — ему необходимо отработать заранее, и он идет на это осознанно — никаких проблем со справедливостью нет, все справедливо. Государство обучает бесплатно, он три года отрабатывает в системе здравоохранения. В случае, если он отказывается от работы, то государство должно компенсировать расходы. Почему в трехкратном размере? Потому, чтобы целевое обучение не стало беспроцентным кредитом на обучение — если просто покрыть расходы. Студент проучился шесть лет, выходит с медицинского вуза, отказывается, компенсирует расходы. Ну и получается, что это беспроцентный кредит», — сказал он.

По мнению депутата, ситуация заставит выпускников решить – проще отработать по направлению, чем компенсировать расходы.

«Часто возникает ситуация, когда выпускники отказываются от отработки, идут судебные тяжбы. И компенсация очень маленькая, и многие учатся по целевому обучению до пятого курса, потом резко переходят на шестом на платное обучение и фактически снимают с себя обязательства. Не думаю, что инициатива будет ограничена только медиками: у нас есть еще педагоги и другие специальности, которые нужны государству. Эту инициативу я готов поддержать», — сказал он.

До этого Минздрав РФ предложил сделать все бюджетные места по основным программам высшего медицинского образования целевыми, а также обязать медиков-целевиков платить компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки. В пресс-службе ведомства объяснили, что мера необходима для решения проблемы нехватки кадров.

Ранее эксперт оценил перекладывание работы врачей на фельдшеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами