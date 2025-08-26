«Нужны государству»: в Госдуме оценили идею сделать все бюджетные места для медиков целевыми

Предложение Минздрава сделать все бюджетные места медицинского образования целевыми связано с нехваткой кадров в системе здравоохранения – и мера должна улучшить ситуацию, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Инициативы обсуждаются на протяжении долгого времени. Если выпускник школы хочет учиться в медицинском вузе, если инициатива будет внедрена, то ему необходимо будет брать целевое направление от больницы и поступать. Закончить медицинский вуз, а затем проработать врачом в этой больнице – я не считаю, что это имеет негативный подтекст. Все довольно логично и правильно, и эти меры обусловлены нехваткой кадров в государственной системе здравоохранения — данная мера улучшит ситуацию», — сказал он.

Леонов считает справедливой идею о выплате трехкратного размера стоимости обучения в случае отказа от работы в госбольнице.

«Человек понимает, поступая на целевое обучение — ему необходимо отработать заранее, и он идет на это осознанно — никаких проблем со справедливостью нет, все справедливо. Государство обучает бесплатно, он три года отрабатывает в системе здравоохранения. В случае, если он отказывается от работы, то государство должно компенсировать расходы. Почему в трехкратном размере? Потому, чтобы целевое обучение не стало беспроцентным кредитом на обучение — если просто покрыть расходы. Студент проучился шесть лет, выходит с медицинского вуза, отказывается, компенсирует расходы. Ну и получается, что это беспроцентный кредит», — сказал он.

По мнению депутата, ситуация заставит выпускников решить – проще отработать по направлению, чем компенсировать расходы.

«Часто возникает ситуация, когда выпускники отказываются от отработки, идут судебные тяжбы. И компенсация очень маленькая, и многие учатся по целевому обучению до пятого курса, потом резко переходят на шестом на платное обучение и фактически снимают с себя обязательства. Не думаю, что инициатива будет ограничена только медиками: у нас есть еще педагоги и другие специальности, которые нужны государству. Эту инициативу я готов поддержать», — сказал он.

До этого Минздрав РФ предложил сделать все бюджетные места по основным программам высшего медицинского образования целевыми, а также обязать медиков-целевиков платить компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки. В пресс-службе ведомства объяснили, что мера необходима для решения проблемы нехватки кадров.

