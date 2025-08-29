В российском регионе перебои со светом парализовали работу медиков

В Дагестане перебои со светом парализовали работу медиков

В Дагестане перебои со светом парализовали работу медицинского персонала Унцукульской центральной районной больницы (ЦРБ). О проблеме медики сообщили Telegram-каналу «Тут Дагестан».

Медики пожаловались, что перебои с электричеством продолжаются уже последние два-три месяца. Врачи заявили, что свет в учреждении отключается без предупреждения.

«Вся работа поликлиники Унцукульской ЦРБ парализуется, так как заключения, карты и направления выдаются только в электронном виде. Мы не выполнили ни один показатель, который от нас требуют федеральные проекты», — отметили медицинские работники.

Они обратились в прокуратуру региона и потребовали от властей республики и районных депутатов разобраться в ситуации.

22 августа в Приморье почти десять тыс. жителей остались без электричества. В ходе мониторинга социальных сетей было зафиксировано аварийное отключение электроснабжения, произошедшее на воздушной линии 110 кВ Иман-Новопокровка.

Ранее около 86 тыс. человек остались без электричества в центральной части Махачкалы из-за возгорания в кабельных каналах.