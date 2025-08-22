На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье почти десять тыс. жителей остались без электричества

Telegram-канал «Весь Улан-Удэ»

В ходе мониторинга социальных сетей было зафиксировано аварийное отключение электроснабжения, произошедшее вечером 22 августа на воздушной линии 110 кВ Иман-Новопокровка. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

В результате инцидента было нарушено электроснабжение населенных пунктов Восток, Глубинное, Измайлиха, Вострецово, Незаметное, Рощино, Богуславец и Крутой Яр, в которых проживает в общей сложности около 10 тысяч человек.

Уполномоченный надзорный орган осуществляет контроль за ходом проведения аварийно-восстановительных работ.

Сообщается, что прокуратура проведет оценку соблюдения требований законодательства при обслуживании электрических сетей, а также сроков устранения аварии и причин, ее вызвавших.

С начала текущего года надзорным ведомством было внесено около 150 представлений по фактам несвоевременного устранения аварий, произошедших на объектах коммунальной инфраструктуры. Кроме того, к административной ответственности привлечено около 70 должностных лиц.

Ранее около 86 тысяч человек остались без электричества в центральной части Махачкалы из-за возгорания в кабельных каналах.

