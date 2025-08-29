На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Онищенко назвал лабубу «политическим инструментом»

Онищенко: лабубу — политический инструмент
Ruud Suhendar/Shutterstock/FOTODOM

Популярность игрушек лабубу обусловлена в том числе политическими факторами. Такое заявление сделал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с RTVI.

«Лабубу точно переживет то время, когда хоть что-то появится с точки зрения правового реагирования на подобного рода вещи. На самом деле, это очень вредная и ненужная вещь. Она, кстати, отрицательно действует не только на детей, но и на тех, кто их носит. Это, если хотите, признак уже сломанной и ненормальной психики», — сказал он.

Один из факторов успеха китайской игрушки — это «некий азарт» при ее покупке, выразил мнение Онищенко. Он напомнил, что лабубу продавались в «слепых коробках» (blindbox), и человек не знал, какой именно брелок ему попадется.

Еще одна причина востребованности лабубу, по мнению Онищенко, — «популярность голливудских проектов на тему хорроров». Заместитель президента Российской академии образования также заявил, что в России можно было бы ввести ограничения на продажу этих игрушек — как на табак или спиртное. Или возрастной ценз, чтобы лабубу не продавали детям младше 14 лет.

Ранее создатель лабубу вошел в топ-100 богатейших людей мира.

