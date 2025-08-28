На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Создатель лабубу вошел в топ-100 богатейших людей мира

Глава Pop Mart Ван Нин занял 85-ю строчку в списке самых богатых людей мира
dazdreamz/Shutterstock/FOTODOM

Создатель лабубу Ван Нин вошел в топ‑100 богатейших людей планеты в 38 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

В рейтинге говорится, что общая сумма активов составляет $26,5 млрд. Нин обошел в списке акционера «Лукойла» Вагита Алекперова и основателя PayPal Питера Тиля. Всего за год состояние создателя лабубу выросло на $20 млрд.

До этого компания Pop Mart анонсировала выпуск мини-версий кукол лабубу. Акции компании взлетели в цене на бирже после того, как компания объявила о запуске мини-версий своих самых популярных кукол лабубу. Генеральный директор рассказал, что новые мини-лабубу будут выполнены в формате аксессуаров для телефонов.

23 августа стало известно, что россияне потратили на игрушки лабубу на Wildberries более 2 млрд рублей за первую половину текущего года.

Ранее в Индии женщина начала возносить молитвы лабубу, приняв куклу за божество, и попала на видео.

