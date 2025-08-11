На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российским дачникам рассказали о новых запретах

Адвокат Рат: c 1 сентября дачникам запретят некоторые действия с участками
africa_pink/Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября текущего года в России начнет действовать закон о регулировании использования дачных участков, из-за чего некоторые действия на них будут запрещены. Об этом в беседе с aif.ru рассказал адвокат Эрих Рат.

По его словам, прежде всего закон предусматривает запрет использования дачных участков для коммерческой деятельности. Теперь, как уточнил юрист, собственникам дачных участков нельзя будет размещать на них отели, питомники, пасеки, склады и другие объекты коммерческого назначения.

«Изначально дачные участки выдавались гражданам для личных нужд, и коммерческая деятельность тут не предполагалась, так что теперь государство будет внимательнее следить за их использованием», — сказал он.

Рат отметил, что выращивать овощи и фрукты, а также разводить домашнюю птицу и сельскохозяйственных животных для собственного потребления не запрещается. Однако продавать такие товары можно будет только с участков общей площадью менее 50 соток, и если для его сбора собственники участков не использовали труд наемных работников, добавил он.

До этого в РФ вступили в силу новые правила, ограничивающие возможность установки сплошных заборов между дачными участками.

Ранее россияне рассказали о даче своей мечты.

