Потасовка в московском баре, в которой пострадали люди, попала на видео

Потасовка в московском баре, закончившаяся поножовщиной, попала на видео
В московском баре конфликт между его посетителями закончился дракой, в результате которой двое ее участников попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в питейном заведении на улице Русаковской. На кадрах из бара, опубликованных ведомством, видно, что в потасовке принимали участие шестеро мужчин. Двое из них вели себя особенно агрессивно, один из них достал нож и несколько раз ударил им двоих оппонентов.

«Пострадавшие были госпитализированы, их здоровью причинен тяжкий вред», — рассказали в прокуратуре.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам, из хулиганских побуждений» УК РФ. Фигуранту предъявили обвинение и заключили его под стражу.

Ранее в Ленобласти после массовой драки у детсада задержали 30 мигрантов.

