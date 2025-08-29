Мужчина в пижаме Бэтмена помог поймать подозреваемого в краже со взломом

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
NBC News: американец в пижаме Бэтмена помог полиции поймать преступника
Police Department

Мужчина из Флориды оказался в центре внимания пользователей сети после того, как в пижаме Бэтмена помог задержать подозреваемого в краже, пишет NBC News.

По данным полиции, около четырех часов утра камеры видеонаблюдения возле дома мужчины зафиксировали подозрительную активность — неизвестный пытался взломать его автомобиль. Получив уведомление, американец вышел на улицу, не переодеваясь, и в своей «геройской» пижаме обнаружил злоумышленника, который уже обыскивал грузовик.

Заметив хозяина, подозреваемый попытался скрыться, однако мужчина не растерялся и проследовал за ним. Вскоре ему удалось настигнуть нарушителя в гараже соседнего дома. Там он удерживал злоумышленника до прибытия полицейских.

Задержанным оказался 20-летний Джастин Шимпл. При себе у него нашли украденные вещи: наличные деньги, женский браслет, две пары солнцезащитных очков, а также подарочные карты на сумму более $500.

Шимпл был доставлен в окружную тюрьму и обвинен в краже со взломом, мелкой краже и ряде сопутствующих правонарушений. По данным полиции, он мог быть причастен и к другим аналогичным инцидентам в районе.

После успешного задержания хозяин дома вместе с офицерами полиции позировал для фотографий — все еще в пижаме Бэтмена. Представители полиции в шутку назвали его «настоящим героем в плаще» и поблагодарили за смелость и помощь.

Ранее мужчина стал участником полицейской операции, чтобы вернуть украденные часы.

