Мужчина стал участником полицейской операции, чтобы вернуть украденные часы

В Барселоне турист лишился дорогих часов и помог полиции поймать грабителей
Juan Medina/Reuters

В Барселоне у туриста похитили дорогие часы. Чтобы вернуть их, он стал участником полицейской операции, сообщает издание Cronica Balear.

Каталонская полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в ограблении туриста. Злоумышленники напали на него и отобрали часы стоимостью более €100 тыс. Когда они покидали место преступления, один из них потерял мобильный телефон и банковскую карту, которые помогли быстро найти преступников.

Инцидент случился поздно вечером в воскресенье, 3 августа, на улице Пинтор Фортуни. Потерпевший сразу обратился за помощью к охране близлежащего отеля и в полицию. Стражи порядка установили связь с ворами, которые выразили заинтересованность в обмене потерянных вещей на украденную.

Однако в назначенное время вместо туриста на встречу прибыли полицейские. Троих подозреваемых сразу же задержали, четвертому удалось скрыться, но его личность уже установлена, и скоро его тоже арестуют. Часы уже вернули владельцу.

Известно, что задержанные имеют в общей сложности 12 судимостей, большинство из которых связаны с имущественными преступлениями.

Ранее мужчина угнал восемь автомобилей во время путешествий, чтобы не платить за билеты домой.

