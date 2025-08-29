В МВД рассказали о пяти этапах обмана мошенниками подростков

Мошенники обманывают подростков, реализуя пять последовательных этапов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.

В публикации говорится, что мошенники при реализации схем сначала выбирают цель. Конкретно подростков, которые являются наиболее уязвимыми, ищут в социальных сетях, играх и чатах. После этого злоумышленники входят в доверие. Они, по данным МВД, могут представиться курьерами, специалистами техподдержки или учителем. При этом мошенники создают ситуацию, которая требует срочных действий: «аккаунт заблокирован» или «ошибка в доставке».

Затем злоумышленники начинают давить на человека и изолировать его, угрожая привлечь к процессу следователей. Помимо этого, они могут грозить арестом родителей, а также запрещать подросткам говорить с семьей.

Четвертым этапом мошенников является привлечение подростков к действиям. Они могут попросить ребенка «перевести деньги на безопасный счет, декларировать средства или пройти проверку».

После реализации схемы мошенники исчезают, блокируют жертву и подросток остается один с паникой и последствиями своих действий.

До этого стало известно, что мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников спецслужб и просят жертв переводить деньги на «безопасные онлайн-ячейки», «виртуальные карты» или «счет ЦБ».

Ранее петербуржец поверил лжегубернатору и отдал аферистам 20 млн рублей.