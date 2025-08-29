На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербуржец поверил лжегубернатору и отдал аферистам 20 млн рублей

SuPatMaN/Shutterstock/FOTODOM

Петербуржец стал жертвой мошенников, поверив лжегубернатору города. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, от действий аферистов пострадал 84-летний мужчина. Представившись главой города, неизвестные рассказали пострадавшему о крупном хищении из городского бюджета.

Пенсионеру предложили помочь в поимке преступников. В результате он несколько раз встречался с курьерами злоумылшенников, чтобы передать им свои деньги. Всего пенсионер лишился 20 миллионов рублей.

Позже он обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Нередко аферисты представляются и сотрудниками разных ведомств. По данным МВД, мошенники чаще всего говорят, что они из Центробанка. Как правило, россиян убеждают в необходимости открытия безопасного счета, который также называют «виртуальной картой», «счетом ЦБ» и другими.

Ранее в Биробиджане пенсионер месяц общался с мошенниками и лишился 6 млн рублей.

