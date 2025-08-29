В МВД рассказали, кем чаще всего представляются мошенники

В МВД заявили, что мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников спецслужб

Мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников спецслужб и просят жертв переводить деньги на «безопасные онлайн-ячейки», «виртуальные карты» или «счет ЦБ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В ведомстве отметили, что сейчас распространены звонки якобы от имени ФинЦЕРТ Центробанка или Минцифры России — организаций, часто упоминаемых в СМИ. Название счета может быть любым: «безопасная онлайн-ячейка», «виртуальная карта» или «счет ЦБ».

По информации МВД, главная цель мошенников — заставить жертву снять деньги со своих счетов и внести их через банкомат на контролируемые преступниками карты или счета. В крайнем случае злоумышленники могут направить курьера для изъятия наличных.

28 августа зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал об активизации мошеннической схемы, в которой злоумышленники используют бренды легальных благотворительных организаций. Ее суть заключается в предложениях высокодоходных инвестиций через рекламу в мобильных приложениях, онлайн-играх и социальных сетях. Злоумышленники привлекают внимание, используя названия известных компаний или государственных учреждений. После того как человек оставляет заявку с персональными данными, ему звонит представитель якобы инвестиционной компании.

Ранее в Совфеде поделились пошаговой схемой, как мошенники обманывают россиян.