На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как отличить натуральный мед от подделки

Врач Белоусов: натуральный мед медленно растворяется в воде
true
true
true
close
Marina Tachinska/Shutterstock/FOTODOM

Отличить натуральный мед от подделки на глаз почти невозможно, однако есть простые тесты, которые помогут определить подлинность продукта. О них в интервью РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Например, в воде настоящий мед растворяется медленно, сначала комком. Йод выявляет примесь крахмала. Капля на бумаге не воспламеняется. Но нужно понимать: эти способы не дают стопроцентной гарантии», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что настоящая проверка — это сертификаты качества и лабораторные анализы.

Белоусов также предупредил, что мед противопоказан при диабете, аллергии, а также детям младше одного года из-за риска ботулизма.

В целом же, по его словам, при умеренном употреблении продукт действительно полезен. Он обладает противовоспалительным и антибактериальным действием, помогает заживлению слизистой желудка, мягко стимулирует работу кишечника и служит питательной средой для полезной микрофлоры.

Ранее врач рассказала, чем избыток меда в рационе грозит для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами