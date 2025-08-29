Россиянам рассказали, как отличить натуральный мед от подделки

Отличить натуральный мед от подделки на глаз почти невозможно, однако есть простые тесты, которые помогут определить подлинность продукта. О них в интервью РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Например, в воде настоящий мед растворяется медленно, сначала комком. Йод выявляет примесь крахмала. Капля на бумаге не воспламеняется. Но нужно понимать: эти способы не дают стопроцентной гарантии», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что настоящая проверка — это сертификаты качества и лабораторные анализы.

Белоусов также предупредил, что мед противопоказан при диабете, аллергии, а также детям младше одного года из-за риска ботулизма.

В целом же, по его словам, при умеренном употреблении продукт действительно полезен. Он обладает противовоспалительным и антибактериальным действием, помогает заживлению слизистой желудка, мягко стимулирует работу кишечника и служит питательной средой для полезной микрофлоры.

