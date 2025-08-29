Психолог предупредила россиян об опасности тренда на саморазвитие

Модный сегодня тренд на постоянное саморазвитие становится вредным и сильно портит качество жизни россиян, предупредила семейный системный психолог Алена Леонова. Часто из-за этой моды люди лишают себя полноценного отдыха, что приводит к истощению организма, а также набирают кредиты ради оплаты дорогих курсов, попадая в долговые ямы, рассказала она в беседе с Pravda.Ru.

«В этом популярном тренде про саморазвитие человек как будто все время должен что-то делать, куда-то стремиться, как-то развиваться. Буквально нет никакого отдыха, не передохнуть человеку», — отметила специалист.

Она назвала особенно вредной веру в популярный миф о существовании «волшебного мышления», которое может изменить жизнь без конкретных действий человека. По словам Леоновой, из-за этого заблуждения люди начинают верить различным «гуру саморазвития», которые проводят дорогие курсы. Для их оплаты многие залезают в долги, в итоге вместо просветления и развития они сталкиваются с большими финансовыми проблемами.

Вера в то, что можно настроиться на «какой-то поток», который принесёт кучу денег и позволит кардинально изменить жизнь, абсолютно бесполезна, подчеркнула психолог.

«Это всё, конечно, вреднейший миф, на котором зарабатывают гуру саморазвития», — заключила эксперт.

Исследователи до этого выяснили, что более половины россиян готовы платить за образовательные онлайн-курсы, даже если это будет стоить им 50% зарплаты. В вопросе финансирования подавляющее большинство (90%) планируют полностью самостоятельно оплатить своё обучение. Остальные готовы использовать рассрочку или кредит (6%) либо рассчитывают на оплату со стороны работодателя (4%).

Ранее россиянам разрешили требовать возврат денег за онлайн-курсы.