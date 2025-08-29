В Петербурге три человека пострадали в аварии с катером на Малой Невке

В Петербурге катер напоролся на бревно и ушел под воду на Малой Невке

В Петербурге прокуратура проводит проверку после того, как судно едва не ушло под воду. Об этом ведомство сообщает в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на Малой Невке у Лазаревского моста. По данным прокуратуры, катер двигался по воде, но в какой-то момент напоролся на бревно и частично ушел под воду.

В результате пострадали три человека, все они – пассажиры судна. Информация о характере их травм и состоянии не уточняется.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта», – сообщается в публикации.

