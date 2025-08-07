На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Три человека попали в больницу с ожогами после взрыва бензобака на катере в Дагестане

В Дагестане три человека получили ожоги после взрыва бензобака на катере
true
true
true
close
Telegram-канал ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ

В Дагестане взорвался бензобак на катере, три человека попали в больницу с травмами. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Инцидент произошел в селе Старый Чиркей на берегу Чиркейского водохранилища. Во время заправки катера произошел взрыв бензобака. В результате пострадали трое местных жителей.

Двое мужчин с ожогами были доставлены в ожоговый центр города Махачкалы — подробной информации об их состоянии не поступало. Еще один пострадавший получил ожоги кистей рук первой степени, он госпитализирован в Буйнакскую городскую больницу.

До этого в Ингушетии женщина и ребенок получили ожоги из-за взрыва газового баллона, который использовался для горелки, чтобы опалить кур. Пострадавших экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее в Подмосковье молодожены и гости получили ожоги из-за взрыва пиротехники на свадьбе.

