На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЛДПР назвали критической ситуацию в российском здравоохранении

Слуцкий предлагает закрепить выпускников медколледжей за конкретными клиниками
true
true
true
close
Агентство «Москва»

ЛДПР выступила с рядом предложений по увеличению количества кадров в сфере здравоохранения. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе партии.

«ЛДПР требует вернуть кадры в медицине. Сегодня сложно найти жителя России, который бы не знал о нехватке кадров в здравоохранении. Люди в городах месяцами ждут приема нужного специалиста или медицинского обследования. Электронная запись работает, а записаться не к кому. Или компьютерный томограф есть, а врач, который умеет им пользоваться, болеет, в отпуске или его вообще нет», — говорится в сообщении.

В партии обратили внимание, что в селах ситуация еще хуже: закрытые и пустые медкабинеты, родители с детьми едут на попутках в районный центр, а пожилые ждут скорую помощь часами.

«Ситуация близка к критической, и главная проблема – отсутствие кадров», — подчеркнули в ЛДПР.

В партии считают, что главной причиной нехватки кадров в этой сфере является то, что молодежь «не идет в медицину», а выпускники медицинских ВУЗов отказываются идти работать в госучреждения из-за низких зарплат.

В этой связи ЛДПР предлагает расширить целевой набор в медколледжи, поскольку тысячи будущих выпускников сегодня не закреплены за конкретными клиниками.

Кроме того, в партии считают целесообразным создавать выпускникам комфортные условия работы: предоставлять жилье, достойную зарплату, льготы для сельских медиков, стажировки.

Вместе с тем, в ЛДПР отметили необходимость ввести принцип: закрепить норму: в каждом населенном пункте – фельдшер на постоянной основе.

Наконец, сообщили в партии, ЛДПР инициирует федеральную программу капитального ремонта и строительства новых больниц и поликлиник с поддержкой государства.

«Государство обязано вернуть кадры в медицину и сделать медицинскую помощь доступной и комфортной для каждого жителя страны», — подытожили в ЛДПР.

В июле во Владимире суд удовлетворил иск медицинского вуза к своему бывшему студенту, который отказался работать в поликлинике после целевого обучения.

Ранее эксперт назвал минусы введения обязательной отработки выпускников медвузов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами