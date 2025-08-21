В ЛДПР назвали критической ситуацию в российском здравоохранении

ЛДПР выступила с рядом предложений по увеличению количества кадров в сфере здравоохранения. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе партии.

«ЛДПР требует вернуть кадры в медицине. Сегодня сложно найти жителя России, который бы не знал о нехватке кадров в здравоохранении. Люди в городах месяцами ждут приема нужного специалиста или медицинского обследования. Электронная запись работает, а записаться не к кому. Или компьютерный томограф есть, а врач, который умеет им пользоваться, болеет, в отпуске или его вообще нет», — говорится в сообщении.

В партии обратили внимание, что в селах ситуация еще хуже: закрытые и пустые медкабинеты, родители с детьми едут на попутках в районный центр, а пожилые ждут скорую помощь часами.

«Ситуация близка к критической, и главная проблема – отсутствие кадров», — подчеркнули в ЛДПР.

В партии считают, что главной причиной нехватки кадров в этой сфере является то, что молодежь «не идет в медицину», а выпускники медицинских ВУЗов отказываются идти работать в госучреждения из-за низких зарплат.

В этой связи ЛДПР предлагает расширить целевой набор в медколледжи, поскольку тысячи будущих выпускников сегодня не закреплены за конкретными клиниками.

Кроме того, в партии считают целесообразным создавать выпускникам комфортные условия работы: предоставлять жилье, достойную зарплату, льготы для сельских медиков, стажировки.

Вместе с тем, в ЛДПР отметили необходимость ввести принцип: закрепить норму: в каждом населенном пункте – фельдшер на постоянной основе.

Наконец, сообщили в партии, ЛДПР инициирует федеральную программу капитального ремонта и строительства новых больниц и поликлиник с поддержкой государства.

«Государство обязано вернуть кадры в медицину и сделать медицинскую помощь доступной и комфортной для каждого жителя страны», — подытожили в ЛДПР.

В июле во Владимире суд удовлетворил иск медицинского вуза к своему бывшему студенту, который отказался работать в поликлинике после целевого обучения.

Ранее эксперт назвал минусы введения обязательной отработки выпускников медвузов.