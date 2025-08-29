На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, будет ли выгодно взять отпуск в сентябре

Юрист Южалин: отпуск в сентябре будет достаточно хорошим с точки зрения выплат
true
true
true
close
TsibaevAlex/Shutterstock/FOTODOM

Отпуск в сентябре будет не самым выгодным месяцем, но все равно достаточно хорошим с точки зрения выплат. Об этом РИА Новости рассказал директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Он отметил, что в сентябре нет нерабочих праздничных дней, а значит, общее количество рабочих дней будет примерно таким же, как и в других месяцах.

«Поэтому сентябрь вполне можно рассмотреть как месяц, в котором можно использовать отпуск и не потерять на отпускных выплатах», — рассказал юрист.

По его словам, выгода для сотрудников, которые получают оклад, зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее будет отдых. Подобное связано с тем, что оклад выплачивается в одном размере вне зависимости от числа отработанных дней, а отпускные рассчитываются из средней зарплаты, заключил Южалин.

В июле HR-эксперт, директор по персоналу сети клиник «К+31» Татьяна Клименко рассказала, что отпуск в январе 2026 года может оказаться наименее выгодным для работников.

Ранее психолог назвал главные принципы качественного отпуска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами