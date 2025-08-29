Юрист рассказал, будет ли выгодно взять отпуск в сентябре

Отпуск в сентябре будет не самым выгодным месяцем, но все равно достаточно хорошим с точки зрения выплат. Об этом РИА Новости рассказал директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Он отметил, что в сентябре нет нерабочих праздничных дней, а значит, общее количество рабочих дней будет примерно таким же, как и в других месяцах.

«Поэтому сентябрь вполне можно рассмотреть как месяц, в котором можно использовать отпуск и не потерять на отпускных выплатах», — рассказал юрист.

По его словам, выгода для сотрудников, которые получают оклад, зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее будет отдых. Подобное связано с тем, что оклад выплачивается в одном размере вне зависимости от числа отработанных дней, а отпускные рассчитываются из средней зарплаты, заключил Южалин.

В июле HR-эксперт, директор по персоналу сети клиник «К+31» Татьяна Клименко рассказала, что отпуск в январе 2026 года может оказаться наименее выгодным для работников.

