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Психолог назвал главные принципы качественного отпуска

Психолог Бекетов: во время отпуска важно дистанцироваться от рабочих задач
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GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Модель отдыха DRAMMA, которую разработала группа американских исследователей, поможет качественно провести отпуск и восстановить силы. Об этом kp.ru рассказал психолог, врач-терапевт, доцент Сеченовского университета, к.м.н. Владимир Бекетов.

По его словам, каждая буква в этой аббревиатуре обозначает принцип качественного отдыха, который позволит выйти из привычной среды. Так, одним из важнейших аспектов он назвал дистанцирование от рабочих задач и контактов. Эксперт призвал отключиться от рабочей среды и не думать о делах во время отпуска. Принцип расслабления заключается в минимизации физической и умственной нагрузки.

«Во время отпуска важно научиться чему-то новому — приобрести какие-то полезные навыки. Это способствует переключению головного мозга, отвлечению от привычной рабочей деятельности. Овладение новыми навыками сопровождается выработкой гормонов, улучшающих настроение», — добавил Бекетов.

Например, можно пройти курсы, найти новое хобби или заняться спортом.

Юрист, председатель организации Иван Курбаков до этого говорил, что в России призвали ввести отцовский отпуск с повышенным пособием. Соответствующее предложение Общественная организация «Отцы рядом» направила председателю Комитета Госдумы по защите семьи Нине Останиной.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше тревожиться из-за денег в отпуске.

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