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Россиянам назвали самый невыгодный месяц для отпуска в 2026 году

HR-эксперт Клименко: наименее выгодно брать отпуск в январе в 2026 году
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Отпуск в январе 2026 года может оказаться наименее выгодным для работников. Об этом «Газете.Ru» сообщила HR-эксперт, директор по персоналу сети клиник «К+31» Татьяна Клименко, комментируя проект производственного календаря на 2026 год, опубликованный Минтрудом.

По словам эксперта, в январе — всего 15 рабочих дней, и это делает месяц наименее благоприятным для отпуска с точки зрения сохранения дохода. Напротив, самым привлекательным для отпуска месяцем может стать июль — в нем 23 рабочих дня.

«Второе место в рейтинге самых выгодных месяцев для отпуска занимают апрель, сентябрь, октябрь и декабрь с 22 рабочими днями, а замыкает тройку август с 21 днем. Выгоднее брать отпуск в эти месяцы — остается больше рабочих дней, это положительно сказывается на зарплате и упрощает планирование дел до и после отдыха. Россиянам при планировании отпуска стоит учитывать график компании и избегать отпусков в периоды пиковой нагрузки, заранее согласовывать даты, чтобы избежать сбоев в работе, учитывать интересы команды и подходить к планированию гибко», — отметила Клименко.

По ее словам, работодатели ценят осознанный подход сотрудников к отпуску. Эксперт пояснила, что осознанный подход к отдыху помогает сохранить баланс интересов между сотрудником и командой.

Ранее психолог назвал главные принципы качественного отпуска.

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