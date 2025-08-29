На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Иммиграционный адвокат рассказала, как россиянам отказывают в убежище в США

Адвокат Крюкова: соискатели убежища из РФ сталкиваются с шаблонными отказами в США
true
true
true
close
Jose Luis Gonzalez/Reuters

Граждане России, ищущие убежище в США, зачастую сталкиваются с «шаблонными» отказами со стороны американских властей. Об этом РИА Новости рассказала иммиграционный адвокат Елизавета Крюкова.

«Мы видим шаблонные отказы с обоснованием вроде: «Но вы же смогли приехать в США, не так ли?» Это означает, что вы не представляете интереса для правоохранительных органов», — рассказала адвокат.

По ее словам, подобные отписки показывают, что никто не может претендовать на убежище, оказавшись в США.

Она добавила, что американские иммиграционные власти относятся к россиянам гораздо строже, чем к остальным.

27 августа Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предложило ограничить срок пребывания в стране иностранных журналистов, студентов и лиц, приехавших по программам обмена.

23 августа портал Axios сообщил, что число задержанных в Соединенных Штатах мигрантов выросло на 50% и достигло 60 тысяч человек с момента прихода к власти администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Нацгвардия США мобилизует 1,7 тыс. бойцов на борьбу с нелегалами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами