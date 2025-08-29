Иммиграционный адвокат рассказала, как россиянам отказывают в убежище в США

Адвокат Крюкова: соискатели убежища из РФ сталкиваются с шаблонными отказами в США

Граждане России, ищущие убежище в США, зачастую сталкиваются с «шаблонными» отказами со стороны американских властей. Об этом РИА Новости рассказала иммиграционный адвокат Елизавета Крюкова.

«Мы видим шаблонные отказы с обоснованием вроде: «Но вы же смогли приехать в США, не так ли?» Это означает, что вы не представляете интереса для правоохранительных органов», — рассказала адвокат.

По ее словам, подобные отписки показывают, что никто не может претендовать на убежище, оказавшись в США.

Она добавила, что американские иммиграционные власти относятся к россиянам гораздо строже, чем к остальным.

27 августа Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предложило ограничить срок пребывания в стране иностранных журналистов, студентов и лиц, приехавших по программам обмена.

23 августа портал Axios сообщил, что число задержанных в Соединенных Штатах мигрантов выросло на 50% и достигло 60 тысяч человек с момента прихода к власти администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Нацгвардия США мобилизует 1,7 тыс. бойцов на борьбу с нелегалами.