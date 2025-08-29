Альпинистка назвала возможную причину перелома ноги Наговициной на пике Победы

Альпинистка по имени Виктория, совершившая восхождение на пик Победы, допустила в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Наталья Наговицина получила перелом ноги в результате срыва напарника.

«Вся четверка — это одна команда. Три участника команды, плюс инструктор. Инструктор Роман сорвался и потянул Наталью. Она сломала ногу и прекратила движение. Первые два участника чуть впереди были. Когда этот Роман их догнал, сказал им, что Наталья осталась наверху. Ребята развернулись и поспешили к ней наверх, чтобы оставить ей палатку, немного еды и горелку. После этого начали спуск. Лука (итальянец и член этой команды) на спуске умер. То есть, изначально Лука входил в эту четверку. Инструктор Роман сейчас дома и с ним все хорошо. Не знаю, правда, с его совестью тоже все хорошо или не очень», — написала девушка с ником stilistalpinist.

Автор поста выразила желание рассказать всему миру о сложившейся ситуации и той информации, которой она располагала. По словам Виктории, Наговицина смогла бы спуститься, если бы не произошел «роковой срыв», в результате которого она сломала ногу.

Наталья Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурь.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена.

Ранее группу российских туристов завалило камнями в горах Кабардино-Балкарии.