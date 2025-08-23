На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Операция по спасению альпинистки Наговициной окончена

Операция по спасению застрявшей на пике Победы в Киргизии Наговициной окончена
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы со сломанной ногой, завершена. Об этом РЕН ТВ сообщил начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков.

«Подтверждаю. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», — сказал Греков.

В МЧС Киргизии ранее сообщили, что поисковая операция временно приостановлена из-за ухудшения погоды.

Наговицина получила перелом ноги на высоте 7 тыс. метров и не смогла спуститься. По данным источников SHOT, женщина не выжила. Ее тело смогут эвакуировать только при улучшении погодных условий, когда вертолет сможет добраться до вершины.

Альпинистка травмировалась 12 августа во время спуска. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за помощью в лагерь. Позднее двое иностранных спортсменов пытались помочь пострадавшей, но были вынуждены оставить ее из-за усталости и непогоды.

Ранее спасатели заявили, что забрать с пика Победы альпинистку Наговицину невозможно.

