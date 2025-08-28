На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ показали фото с Наговициной на пике Победы

РЕН ТВ опубликовал кадры с пика Победы с российской альпинисткой Наговициной
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии российской альпинистки Натальей Наговициной со сломанной ногой на пике Победы.

На фотографиях с Наговициной можно также увидеть Романа Мокринского, итальянца Луку Синигалью и немца Гюнтера Зигмунда. На кадрах российская альпинистка запечатлена уже с перебинтованной ногой, которую зафиксировали с помощью палки от палатки. На одном из снимков видна разорванная палатка.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурь.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена.

Ранее в Госдуме рассказали, следует ли запретить альпинизм в России.

