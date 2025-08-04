Нарколог объяснил, как пиво влияет на потенцию

Эстрогены в пиве могут негативно повлиять на потенцию и спровоцировать рост груди у мужчин. Об этом «Москве 24» рассказал психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Каторгин.

По его словам, в целом употребление алкоголя может разрушить центральную нервную систему и ухудшить функционирование головного мозга, что грозит снижением когнитивной сферы — ухудшением памяти и концентрации внимания. Кроме того, это может выступить фактором развития деменции и болезни Паркинсона.

«У мужчин на фоне длительного употребления пива может развиваться гинекомастия (увеличение грудных желез — Прим. ред.). В напитке содержатся эстрогены — вещества, участвующие в формировании женской репродуктивной системы. В итоге может вырасти живот, увеличиться грудь, а впоследствии снизиться либидо и потенция», — сказал Каторгин.

Врач также рассказал о возможном возникновении пивного алкоголизма. Он отметил, что многие толерантно относятся к нему и считают его слабоалкогольным, однако, со временем они могут столкнуться с психической или физической зависимостью.

Психиатр-нарколог Андрей Тюрин до этого говорил, что относительно безопасной дозой алкоголя считается всего 10 мл крепкого напитка или около 50 мл пива. При этом медик отметил, что мало кто ограничивается такой маленькой дозой пива.

Ранее сообщалось, что россияне все чаще выбирают вкусовое и безалкогольное пиво.