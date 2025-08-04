Нарколог рассказал, можно ли выпивать бокал шампанского каждый день

Желание выпить бокал вина или шампанского каждый день называется бытовым пьянством, которое чаще всего позднее трансформируется в алкоголизм. Об этом «Газете.Ru» заявил психиатр и врач-нарколог Владимир Каторгин.

«Бокал-другой вина, шампанского каждый день, каждый вечер — это называется бытовое пьянство. Перерастет ли это со временем в алкоголизм первой, второй, третьей стадии зависит от возраста начала, от пола, от чистоты, от сроков, от крепости напитка. Обычно за бокалом идет второй, то есть толерантность постепенно снижается, потом идет третий, потом идет бутылка за вечер, ну а потом переходит на более крепкие алкогольные напитки — так обычно развивается алкоголизм», — сказал он.

Каторгин отметил, что не может назвать алкоголиками европейцев, которые сопровождают обед и ужин вином, поскольку многое зависит от культурных традиций.

«У каждого конкретного человека это может быть действительно бокал-другой вина за ужином, как вот какие-то там европейцы — испанцы, итальянцы — это делают, и не только за ужином, они днем это пьют — приходя на обед, они выпивают бокал вина — сам лично видел неоднократно, когда был в Европе. Но назвать ли их алкоголиками? Я не назову этих людей алкоголиками. Это еще связано с какими-то культурными традициями и обычаями. И здесь важна грань между культурными традициями и обычаями и пьянством банальным. Алкоголь, легкий алкоголь — это какой-то прилив сил, настроения, дофамин в конце концов усиливает выработку нейромедиаторов, все, что касается позитивных эмоций, мышления и так далее. Но когда это идет перебор, соответственно, превращается немножко в другую картину», — подчеркнул он.

Психиатр-нарколог Василий Шуров не согласился с коллегой и в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что по количеству алкоголиков европейцы обгоняют россиян, потому что на одном бокале «никто не задерживается».

«Это вам надо к Насте Волочковой обратиться — она вам расскажет про бокал просекко и клубничку, и можно хронику ее подвигов указать. Какой смысл бокала шампанского в день? Чтобы отравление не прекращалось, чтоб деградировать медленнее? Никто на бокале не задерживается. Посмотрите статистику по алкоголизму в Европе, они давно нас обгоняют. Это стереотип — вам показывают картинку, как они в кафе сидят с бокалом вина. Извините, у нас хватает таких же бездельников с бокалом вина, в кафе сидят — это совершенно не показатель. Из-за того, что это вино, это не меняет его отравляющих свойств. Мы все прекрасно знаем, что беременным нельзя, детям нельзя, то есть мы понимаем, что это яд. Поэтому суть вопроса, можно ли не спиться? Чисто теоретически можно и не спиться, но у меня возникает встречный вопрос — зачем?» — заключил он.

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