На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали россиян не делиться своими номерами в комментариях соцсетей

Депутат Ткачев: россияне не должны писать в комментариях адреса своих домов
true
true
true
close
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам, которые обращаются за помощью к местным властям в комментариях в соцсетях, не стоит оставлять свои номера телефонов и адреса домов. Эти данные могут использовать мошенники, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по информационной политике от фракции «Новые люди» Антон Ткачев.

«Если человек оставляет в комментариях улицу или номер дома, но не указывает квартиру, опасности точно ждать не стоит. Но если [он] напишет более детальную о себе информацию: номер телефона, квартиру и номер дома, например, «ВКонтакте» в комментариях, то опасность есть. Мошенники могут на этом сыграть, понимая боль человека, понимая его нахождение, точное место и номер телефона», — сказал он.

Ткачев объяснил, что злоумышленники могут попытаться втереться в доверие. При этом, по словам депутата, переписка в личных сообщениях с верифицированным госпабликом не несет угрозы.

«Если же в личных сообщениях с официальным пабликом администрации города, села или района происходит переписка, то, конечно, от того, что человек оставит номер телефона, думаю, проблем не произойдет. Тем более есть закон о государственных пабликах, который несет ряд ограничений с точки зрения распространения. И сотрудник, который отвечает, он несет такую же ответственность [за] сохранность персональных данных. Лучше [обращения к властям за решением проблемы] делать лично», — сказал он.

Ранее в Совфеде поделились пошаговой схемой, как мошенники обманывают россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами