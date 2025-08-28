В Госдуме призвали россиян не делиться своими номерами в комментариях соцсетей

Россиянам, которые обращаются за помощью к местным властям в комментариях в соцсетях, не стоит оставлять свои номера телефонов и адреса домов. Эти данные могут использовать мошенники, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по информационной политике от фракции «Новые люди» Антон Ткачев.

«Если человек оставляет в комментариях улицу или номер дома, но не указывает квартиру, опасности точно ждать не стоит. Но если [он] напишет более детальную о себе информацию: номер телефона, квартиру и номер дома, например, «ВКонтакте» в комментариях, то опасность есть. Мошенники могут на этом сыграть, понимая боль человека, понимая его нахождение, точное место и номер телефона», — сказал он.

Ткачев объяснил, что злоумышленники могут попытаться втереться в доверие. При этом, по словам депутата, переписка в личных сообщениях с верифицированным госпабликом не несет угрозы.

«Если же в личных сообщениях с официальным пабликом администрации города, села или района происходит переписка, то, конечно, от того, что человек оставит номер телефона, думаю, проблем не произойдет. Тем более есть закон о государственных пабликах, который несет ряд ограничений с точки зрения распространения. И сотрудник, который отвечает, он несет такую же ответственность [за] сохранность персональных данных. Лучше [обращения к властям за решением проблемы] делать лично», — сказал он.

Ранее в Совфеде поделились пошаговой схемой, как мошенники обманывают россиян.