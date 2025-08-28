В Госдуме поддержали идею сделать общественный транспорт бесплатным для всех детей

Власти Екатеринбурга решили отменить плату за проезд в наземном транспорте для всех детей от 7 до 18 лет. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал эту идею и предложил распространить ее по всей стране. По его словам, расходы будут небольшими, зато каждый ребенок получит право на пользование общественным транспортом.

«Сама по себе идея очень хорошая, поскольку дети, особенно если они без сопровождения взрослых, по закону не могут в принципе распоряжаться деньгами, и может произойти так, что ребенок, оказавшись без денег, не сможет воспользоваться услугами общественного транспорта. Не думаю, что будут огромные выпадающие доходы, если мы детей будем возить на общественном транспорте бесплатно. Или бесплатно, или действительно покупать им очень дешевые проездные за 200 рублей. Уж я думаю, любой родитель за 200 рублей проездной билет для своего ребенка может купить. Таким образом, детям будет гарантировано право пользования общественным транспортом городским», — сказал он.

28 августа врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил, что с 1 сентября в Екатеринбурге проезд для детей школьного возраста, с 7 до 18 лет, в наземном городском транспорте станет бесплатным. При этом за метро платить по-прежнему будет необходимо, но проездной на месяц обойдется в 200 руб.

В марте этого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась, что школьников кто-то может высадить из общественного транспорта за неоплату проезда. Она говорила, что в России было уделено большое внимание льготам, которые предоставляет транспортный комплекс, особенно семьям с детьми, однако они реализуются не всегда. Спикер Совфеда призвала усилить контроль за ситуацией, поскольку до сих пор «школьника кто-то имеет право высадить из автобуса».

Ранее в Липецке водитель автобуса высадил мальчика, у которого не получилось оплатить проезд.