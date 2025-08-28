На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владелица столичных аптек получила пять лет за контрабанду «Оземпика»

Московской предпринимательнице дали 5 лет за контрабанду «Оземпика»
true
true
true

Хорошевский суд Москвы приговорил владелицу столичных аптек Елену Мут к пяти годам лишения свободы за контрабанду препарата «Оземпик». Другим фигурантам дела назначены сроки от 5 лет колонии до 2,5 лет условно. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Среди фигурантов — супруги Мут и трое фармацевтов, обвиняемых по статье УК РФ за сбыт незарегистрированных медицинских изделий. Следствие установило, что подсудимые вступили в преступный сговор не позднее ноября 2023 года. Организатором схемы признали Елену Мут. Она была признана виновной в создании преступного сообщества и сбыте незарегистрированных лекарственных средств в особо крупном размере. Все обвиняемые вину признали.

Согласно материалам дела, контрабандисты закупали за границей, в частности в Казахстане, препарат для лечения диабета «Оземпик». После этого они отправляли лекарства по почте в РФ. Контрабандные препараты впоследствии продавались в четырех московских аптеках, владелицей которых была Мут.

В ходе обысков правоохранители изъяли 300 упаковок препаратов общей стоимостью более 10 млн рублей, что соответствует составу преступления, совершенного в особо крупном размере.

Ранее погранслужба Австралии конфисковала крупнейшую партию амфетамина за всю историю.

