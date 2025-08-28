На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Австралии конфисковали крупнейшую в истории партию амфетамина

Погранслужба Австралии конфисковала партию амфетамина весом 900 килограмм
true
true
true
close
ChameleonsEye/Shutterstock/FOTODOM

Пограничная служба Австралии провела крупнейшую в истории страны конфискацию амфетамина. В ходе спецоперации было изъято около 900 килограммов психоактивного вещества, передает ТАСС.

Партия наркотиков, стоимостью примерно 64 миллиона австралийских долларов (около $41,8 млн), была замаскирована под спринг-роллы и упакована в контейнер. Задержали опасный груз в порту штата Новый Южный Уэльс. Австралийская полиция проводит расследование. Предварительно установлено, что амфетамины в страну пыталась ввезти международная преступная группировка.

Это не первый случай, когда австралийские силовики выявляют крупную партию наркотиков, измеряющуюся в тоннах. Так, в прошлом году на континент пытались ввезти морским путем более 2-х тонн кокаина. Полиция раскрыла сговор 11-ти мужчин и двух несовершеннолетних граждан из различных государств. В итоге злоумышленники были задержаны и преданы суду. Согласно австралийским законам, им грозит пожизненное заключение. Стоимость запрещенного груза тогда составила 760 миллионов австралийских долларов ($494 млн).

Ранее на пляжах Австралии были замечены загадочные серые шары.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами