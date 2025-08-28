В честь 100-летия Аркадия Стругацкого пройдет всероссийская викторина «История будущего»

В день 100-летия со дня рождения Аркадия Стругацкого, 28 августа, открывается регистрация на всероссийскую викторину «История будущего: технологии научной фантастики». Об этом сообщает организатор мероприятия АНО «Активация».

Школьникам от 14 лет и студентам предстоит пройти викторину из 15 вопросов. Известные актеры, ученые и писатели прочтут отрывки из классической фантастики и зададут вопросы о технологиях, предсказанных в прошлом веке, таких как искусственный интеллект, беспилотники, виртуальная реальность, биопротезы и экзоскелеты.

«Советская научная фантастика была важной площадкой для идей о будущем и вдохновляла весь мир. Сегодня российские исследователи продолжают эту традицию, занимаясь направлениями, часть из которых ещё недавно казалась футурологией: искусственный интеллект, квантовые технологии, биоинженерия, солнечная энергетика», – прокомментировал мероприятие замминистра науки Денис Секиринский.

«Задолго до первых научных шагов в области термоядерной физики писатели-фантасты предвидели потенциал управляемого термоядерного синтеза, представляя его как источник безграничной энергии. Сегодня, спустя десятилетия исследований и разработок, научное сообщество стоит на пороге реализации этой амбициозной мечты, приближаясь к созданию термоядерной энергетики», – прокомментировал инициативу научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев.

Мероприятие пройдет в гибридном формате: 7 октября в Национальном центре «Россия» и регионах, на базе местных вузов; а также онлайн на сайте историябудущего.рф, где участники выберут правильный ответ в реальном времени. Вопросы для викторины разработаны Центром истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ.

Ранее стало известно о том, что главную роль в сериале по Стругацким «Трудно быть богом» сыграет сербский актер Александар Радойичич.